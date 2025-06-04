Илон Маск резко осудил ключевой законопроект Дональда Трампа, назвав его «омерзительным». Речь идет о масштабной налогово-бюджетной инициативе — она предусматривает многотриллионные налоговые послабления, рост оборонных расходов и повышение потолка госдолга США.

«Позор тем, кто за это проголосовал», — заявил Маск в соцсети X. Это его первая публичная конфронтация с Трампом после ухода из администрации 31 мая, где он проработал 129 дней, возглавляя команду по сокращению расходов под названием Doge.

Согласно расчетам Конгресса, предложенный закон увеличит дефицит бюджета на $600 млрд в следующем финансовом году. Маск утверждает, что общий дефицит достигнет $2,5 трлн, что «повергнет граждан США в долговое рабство».

Трамп, напротив, продолжает называть законопроект своим «большим, красивым законом». Несмотря на разногласия, он заявил, что Маск «всегда будет с нами, помогая до конца».

Сам же миллиардер заявил, что в ноябре 2026 года американцы «должны уволить политиков, предавших народ». Это намек на промежуточные выборы в Конгресс — Маск, похоже, окончательно потерял веру в республиканцев, которых ранее финансировал.

Белый дом на резкую критику бывшего союзника отреагировал сухо: пресс-секретарь Кэролайн Левитт подчеркнула: президент «знает позицию Маска». Она вновь назвала инициативу «прекрасным законом».

Законопроект предусматривает продление налоговых льгот 2017 года, увеличение расходов на депортации нелегалов и оборону, а также подъем потолка госдолга до $4 трлн. Это вызвало недовольство среди фискальных консерваторов, включая сенатора Рэнда Пола, который назвал инициативу неприемлемой.

Сенат уже начал рассмотрение законопроекта. Несмотря на разногласия, лидер республиканского большинства Джон Тун заявил, что партия «движется вперед на полной скорости».

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, называющий себя «другом» Илона Маска, сообщил, что говорил с ним по телефону и выразил сожаление: «Мне жаль, что он ошибается».

Законопроект должен быть принят до 4 июля. Чтобы успокоить бюджетных ястребов, Трамп также предложил параллельный план сокращения расходов на $9,4 млрд — в основном за счет урезания помощи за рубежом, USAID и финансирования общественных каналов и радио PBS и NPR.

Демократы же открыто приветствовали критику Маска. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил: «Даже Маск, союзник Трампа, признал — этот закон ужасен».



