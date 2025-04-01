«Хезболла» подтвердила гибель двух своих членов в результате израильской атаки.

По информации движения, погиб командир Хасан Али Будари и его сын Али Хасан Будайр.

Израильская армия заявила, что нанесла авиаудар по одному из активистов «Хезболлы» к югу от Бейрута. Пресс-секретарь армии Авичай Адраи сообщил, что цель была нейтрализована.

Минздрав Ливана уточнил, что в результате удара по зданию на юге столицы погибли 4 человека, включая женщину. Еще 6 человек получили ранения.

По словам очевидцев, удар разрушил три верхних этажа жилого здания. До атаки не было объявлено об эвакуации, жители покидали район уже после взрыва.

Президент Ливана Жозеф Аун осудил атаку, назвав ее «опасным предупреждением» и призвав к дипломатической мобилизации в защиту суверенитета страны. Премьер-министр Наваф Салам заявил о нарушении резолюции ООН №1701 и условий прекращения огня, достигнутого в ноябре.

28 марта с юга Ливана были выпущены ракеты по северу Израиля. В ответ израильская армия нанесла серию авиаударов по югу страны и по Бейруту.