Собственное экономическое наступление Дональда Трампа обошлось ему в полмиллиарда долларов. Всего за несколько дней его состояние сократилось с $4,7 млрд до $4,2 млрд — и все из-за новой торговой войны, развязанной по его инициативе, пишет Forbes.

Главный удар пришелся по главному активу — компании Trump Media & Technology Group. Ее акции упали на 8% всего за три дня, и Трамп потерял $170 млн.

Коммерческая недвижимость тоже просела. Партнерские компании Vornado Realty Trust и SL Green потеряли в цене до 15%, а вместе с ними и объекты Трампа в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Только здесь убытки составили около $90 млн.

Гольф-клубы — еще одна больная точка. Из-за подорожания импортных товаров и возможного отказа клиентов от роскошных услуг, активы могут потерять еще $70 млн. Ценные бумаги в сфере досуга, такие как Vail Resorts и Topgolf, уже просели более чем на 15%.

Не отстает и гостиничный бизнес. Отель Trump National Doral в Майами, где недавно прошел турнир LIV Golf при участии самого Трампа, рискует подешеветь на $65 млн, если тенденция сохранится. К этому добавляются сотни гостиничных апартаментов в Чикаго и Лас-Вегасе.

Даже элитные апартаменты и резиденции вроде Мар-а-Лаго теряют в цене. Еще $50 млн могут уйти, если падение продолжится.

Криптовалютные доходы, такие как $TRUMP coin и проект World Liberty Financial, когда-то принесли сотни миллионов. Но рынок рухнул, и только на падении Ethereum Трамп, вероятно, потерял еще $32 млн.

Его бизнес не зависит от импорта. Но когда президент сам бьет по доверию инвесторов по всему миру, рушится не только экономика — рушится его собственная финансовая империя. Вряд ли сам Трамп ожидал, что тарифы, призванные навредить Европе и Китаю, ударят по нему самому.



