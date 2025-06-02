ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина сверяет часы с Европой перед переговорами
Украинская делегация встретилась с представителями Германии, Италии и Британии незадолго до переговоров с Россией
Украина сверяет часы с Европой перед переговорами
Украинская делегация встретилась с представителями Германии, Италии и Великобритании / пресс-служба МИД Украины
день назад

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица и советник руководителя Офиса президента Александр Бевз встретились в Стамбуле с представителями европейских партнеров — Германии, Италии и Великобритании для координации позиций в преддверии переговоров с Россией. Об этом сообщается на странице представителя МИД Украины Георгия Тихого.

Стороны согласовали подходы перед сегодняшней встречей украинской и российской делегаций.

Члены украинской делегации подтвердили приверженность мирным усилиям и детализировали пункты повестки дня, которая включает встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры укрепления доверия.

Российско-украинские переговоры начнутся в 13:00 по стамбульскому времени под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. «Встреча между делегациями Турции, России и Украины начнется в 13:00 под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана, который откроет встречу вступительным словом», — сообщил МИД Турции. Планируется прямая трансляция вступительного слова министра.

В российскую делегацию входят помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украину представят министр обороны Рустем Умеров, Сергей Кислица, зампредседателя СБУ Александр Поклад, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз и первый зампредседателя СВР Олег Луговской.

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