Следующая встреча России и Украины состоится в Ватикане в середине июня, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, на встрече будет присутствовать делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио, а также спецпредставителем по Украине Китом Келлогом.

Папа Римский Лев XIV 21 мая подтвердил готовность Святого Престола содействовать мирному урегулированию. Президент Владимир Зеленский ранее обозначил три страны в качестве возможного места встречи — Турция, Ватикан и Швейцария. В Кремле пока никак не комментировали, согласятся ли они провести переговоры в Ватикане.

Президент США Дональд Трамп приветствовал мирную инициативу папы римского. Однако, как уточняет WSJ, сам он больше не верит в готовность Владимира Путина к компромиссам.

По данным газеты, в понедельник Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, после чего в частной беседе с европейскими лидерами признал: российский президент считает, что выигрывает войну, и потому не готов к миру. Это противоречит прежним публичным заявлениям Трампа о «желании Путина закончить конфликт».

После звонка с российским лидером Трамп обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и рядом других европейских лидеров. Хотя США не стали вводить новые санкции против России, Вашингтон предложил возобновить прямые российско-украинские переговоры — теперь уже в Ватикане.

Сомневается в успехе переговоров не только Трамп — в Киеве прямо обвинили Москву в попытках «тянуть время», чтобы продолжить боевые действия. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также заявил, что Путин «не заинтересован в мире». Институт изучения войны (ISW) же отметил: конструктивные переговоры невозможны, пока Россия не признает легитимность украинской власти и не согласится хотя бы на частичное прекращение огня.



