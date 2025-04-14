Президент США Дональд Трамп торжественно открыл собственный памятник на территории гольф-клуба Trump International. Двухметровая бронзовая статуя с поднятым кулаком получила название «Монумент неповиновения». Она стала подарком от предпринимателя и бывшего кандидата в Конгресс США Энтони Константино. Именно он опубликовал фото с церемонии на своей странице в Instagram, отметив, что Трамп «светился от гордости».

Статуя установлена в центре гольф-клуба, между главным зданием и первой лункой. Вокруг постамента выгравированы цитаты из речей Трампа и лозунги его предвыборной кампании. Композиция изображает президента в позе, в которой он оказался после покушения в Пенсильвании летом 2024 года — с окровавленным ухом и сжатым кулаком, который он (как утверждает сам Трамп) поднял со словами «Бороться!»

Одновременно с открытием памятника Трамп распорядился заменить вестибюльный портрет Барака Обамы в Белом доме — на его месте теперь висит картина, изображающая Трампа в тот же момент после покушения. Портрет Обамы, заказанный Джо Байденом в 2022 году, перенесли на менее заметное место. Представители администрации подтвердили AFP, что это было личное решение президента.

Ранее Трамп также разместил в Белом доме позолоченное изображение своей судебной фотографии, сделанной в рамках дела о вмешательстве в выборы 2020 года. Кроме того, в его резиденции во Флориде уже установлен аналогичный памятник, посвященный покушению в Батлере.

Желание Трампа оставить о себе визуальный след становится все более очевидным. Он не дожидается окончания срока — он уже пишет свою историю сам. При этом «дописывая» некоторые моменты, чтобы добавить себе больше пафоса и героизма.

СМИ уже острят, что следующим памятником должны стать тарифы, причем они автоматически должны расти в размерах, как и оригинальные тарифы Трампа.



