Согласно новому исследованию проекта Costs of War при Институте Уотсона Брауновского университета, в секторе Газа за последние полгода было убито больше журналистов, чем в ходе всех крупных войн последних 160 лет — включая Гражданскую войну в США, обе мировые войны, конфликты в Корее, Вьетнаме, Югославии, Афганистане и другие.

В докладе документально зафиксированы систематические нападения на журналистов — и Газа стала самым смертоносным местом для прессы.

С 7 октября 2023 года, по данным Al Jazeera, Committee to Protect Journalists и Палестинского профсоюза журналистов, в Газе погибло не менее 232 журналистов и медиа-работников. Из них почти все — палестинцы, работающие в условиях блокады и постоянных бомбардировок. Первая неделя войны стала самой смертоносной для прессы за всю историю наблюдений CPJ с 1992 года — было убито 37 человек.

В отчете под названием «Кладбище репортажей» утверждается, что израильская армия ведет «войну против прессы», применяя как физическое уничтожение, так и систематические кампании запугивания, слежки и дезинформации. По данным «Репортеров без границ», как минимум 35 журналистов были целенаправленно атакованы за свою работу.

Израильские военные разрушили около 90 редакций и пресс-центров, а также ограничили интернет-доступ в Газе. Один из самых резонансных случаев — смерть телеоператора Al Jazeera Самера Абудаки, который истекал кровью более пяти часов, пока израильские силы блокировали приезд скорой помощи.

По оценкам, каждый десятый журналист в Газе был убит — пропорция, эквивалентная гибели 8 500 журналистов в США. При этом доступ иностранных СМИ к сектору практически полностью закрыт. Исключения вроде корреспондентки CNN Клариссы Уорд, прибывшей с гуманитарной колонной из ОАЭ, крайне редки.

Доклад также фиксирует кибератаки, блокировку аккаунтов и клевету в адрес палестинских репортеров, которых бездоказательно обвиняют в связях с ХАМАС. По мнению авторов, это направлено на создание «медиаблокады» и разрушение доверия к независимым свидетельствам о происходящем.

В завершение отчет призывает к срочным международным мерам по защите журналистов, включая прекращение безнаказанности за их убийства и поддержку местных репортеров, которые остаются единственным источником информации в условиях войны.