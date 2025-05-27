ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина ударила по химзаводу и парализовала аэропорты в России
Россия заявляет о «саботаже переговоров», Украина — о законной самообороне
Украина ударила по химзаводу и парализовала аэропорты в России
/ Reuters
3 часа назад

Российские ПВО заявили о перехвате и уничтожении 99 украинских дронов с ночи понедельника на вторник, при этом более половины атакованных целей пришлись на Белгородскую область. Воронежская область, по данным губернатора Александра Гусева, также подверглась массированным атакам — сбиты более 20 дронов. В результате падения обломков в этих регионах возникли лесные пожары, которые позднее удалось потушить.

Владимирская область подтвердила повреждения в промышленной зоне города Муром — местные жители слышали взрывы на предприятии, эвакуация прошла без жертв. В Липецкой области ввели «красный» уровень угрозы, а в Ивановской области под удары попал химический завод, связанный с производством ракет.

Из-за атак дронов Россия временно закрыла аэропорты в Нижнем Новгороде, Саратове, Тамбове, Калуге, а также в Набережных Челнах, и столичных Домодедово и Жуковском. Российские власти утверждают, что удары Киева подрывают мирные переговоры и провоцируют массированные авиаудары по Украине в ответ.

При этом украинская сторона заявляет, что ее удары направлены только на военную инфраструктуру России. Украинские ВВС сообщили о запуске Россией 60 беспилотников Shahed в ночь на 27 мая — 43 из них были сбиты. В Сумской области российский дрон попал в промышленный объект, а в Днепропетровской — ранил человека.

На фоне обмена взаимными ударами и закрытием аэропортов президент США Дональд Трамп назвал действия Путина «абсолютно сумасшедшими», а французский президент Эммануэль Макрон выразил надежду, что слова американского лидера перерастут в реальные действия.

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