Система противовоздушной обороны ближнего действия «Левент», разработанная компанией ROKETSAN с использованием национальных и местных ресурсов, успешно прошла первые огневые испытания с морской платформы.

Согласно заявлению ROKETSAN, система «Левент», впервые испытанная в прошлом году, была интегрирована на корабль ВМС Турции TCG «Бейкоз» и впервые запущена с морской платформы.

Благодаря завершению очередных успешных испытаний система «Левент» станет эффективной ударной силой противовоздушной обороны ближнего действия в рамках «Голубой Родины» (турецкое название морских рубежей страны).

Система «Левент» также будет играть важную роль в проекте «Стальной купол», обеспечивающем интегрированную многоуровневую противовоздушную оборону Турции, и обеспечит защиту надводных платформ Военно-морских сил от воздушных угроз.

«Эта сила — наследие наших храбрых левентов. Успешно проведены испытания нашей системы «Левент», которая, являясь основой нашей противовоздушной обороны ближнего действия, будет защищать нашу «Голубую Родину» днем и ночью. Благодарю всех, кто внес свой вклад», — написал генеральный директор ROKETSAN Мурат Икинджи в своем аккаунте в X.