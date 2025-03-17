ВОЙНА В ГАЗЕ
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От реки до моря: история одного лозунга
В этом эпизоде мы исследуем происхождение и значение знаменитой фразы «От реки до моря, Палестина будет свободна». Разберём ее историческое значение, начиная с событий 1947 года, и рассмотрим, почему этот лозунг стал настолько противоречивым в современном контексте. Вы узнаете разные интерпретации этой фразы: от символа надежды и свободы до предмета политических споров в медиа и международной политике.
FP Palestinian phrase English Artwork with logo / TRT World and Agencies
17 марта 2025 г.

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