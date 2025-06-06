Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что убийства сотрудников организации и мирных жителей в зонах конфликтов не должны оставаться безнаказанными.

С таким заявлением он выступил на ежегодной церемонии памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. Мероприятие прошло в присутствии семей жертв и коллег по системе ООН.

Гутерриш подчеркнул, что в 2024 году в ходе конфликтов погибли 168 сотрудников Организации.

«Женщины и мужчины, которых мы вспоминаем, — это не просто имена в списке. Каждый из них был выдающейся личностью. За каждой цифрой стоит история мужества, сострадания и служения», — сказал он.

По его словам, погибших объединяло стремление к миру, желание облегчить страдания и вера в то, что каждый человек, где бы он ни жил, имеет право на безопасность и достоинство.

Особое внимание глава ООН уделил ситуации в Газе.

«Сегодняшняя церемония посвящена в том числе 126 нашим коллегам, погибшим в Газе. 125 из них работали в БАПОР — Агентстве ООН по оказанию помощи палестинцам. В ходе конфликта был убит каждый пятидесятый сотрудник БАПОР, работавший в Газе. Это самая масштабная потеря персонала за всю историю ООН», — заявил он.

Он добавил, что некоторые из погибших были убиты во время доставки помощи, другие — вместе со своими семьями, третьи — пытаясь защитить самых уязвимых.

По словам Гутерриша, 2024 год стал самым трагичным для гуманитарных работников за всю историю ООН.

«Жертвы, принесенные 168 нашими коллегами — гуманитарными работниками, миротворцами, борцами за мир, — это трагедия. Но это также напоминание о той ответственности, которую каждый день несут сотрудники ООН. И важно, чтобы это увидел весь мир», — подчеркнул он.

Глава ООН обратился к тем, кто продолжает работать в горячих точках: «Ваше мужество вызывает восхищение. Ваша стойкость вдохновляет нас», — сказал он.

Гутерриш также выступил с обращением к мировому сообществу: «Мы не притупим своего чувства сострадания. Мы не смиримся с убийством сотрудников ООН. Мы не примем убийства гуманитарных работников, журналистов, медиков или мирных жителей как норму — нигде и ни при каких обстоятельствах. Безнаказанность недопустима».

Он напомнил, что несмотря на политические и финансовые трудности, миссия ООН остается прежней.

«Финансовые взносы могут быть под вопросом, но преданность наших сотрудников вне сомнений», — сказал он.

В завершение Гутерриш заявил: «Мы не отступим от наших принципов. Мы не откажемся от своих ценностей. И мы никогда, никогда не сдадимся».