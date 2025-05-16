Украина не считает переговоры в Стамбуле продолжением диалога, прерванного в 2022 году, заявил глава Офиса президента страны Андрей Ермак. Он уточнил: единственное, что объединяет нынешние переговоры с теми событиями, — это сам город Стамбул.

«Нет никакой связи с 2022 годом. Единственное общее — это место проведения», — написал Ермак в соцсети X.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне встречи в Стамбуле заявил, что на переговорах в марте 2022 года «принципы уже были согласованы и готовы для оформления в виде договора, но Великобритания заблокировала дальнейшее развитие событий, которое могло привести к урегулированию конфликта».

Ранее Лавров заявил, что экс-премьер Британии Борис Джонсон весной 2022 года сорвал переговоры и заставил Украину приостановить диалог. Сам Джонсон и нынешнее британское руководство называли слова российского министра «‎полной чушью»‎.

Президент России Владимир Путин, предлагая провести встречу в Стамбуле, также использовал формулировку «‎‎возобновить прямой диалог». Однако Киев настаивает, что нынешние переговоры не связаны с предыдущим процессом.

Хотя Ермак не входит в официальную украинскую делегацию, он также прибыл в Стамбул. 16 мая он провел встречи с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником США Китом Келлогом и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

В Стамбул также прибыли глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров — последний возглавляет делегацию страны на переговорах с российскими представителями. Президент Путин отказался участвовать лично и отправил вместо себя в Стамбул помощника Владимира Мединского.

Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня на 30 дней. Ермак подчеркнул, что достижение перемирия остается главным приоритетом Украины.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, открывая трехсторонние переговоры, предупредил, что обе стороны стоят перед выбором — путь к миру или дальнейшее разрушение. «Каждый день промедления уносит жизни. Мы должны воспользоваться этим шансом», — подчеркнул политик.

Фидан также выразил надежду, что эти переговоры станут шагом к личной встрече Зеленского и Путина.



