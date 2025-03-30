Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бин Тариком бин Теймуром аль-Саидом, сообщает Управление коммуникаций.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Оманом, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что из-за жестокости Израиля в Газе праздник Рамазан-байрам в этом году встречается с болью, и подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Палестину на всех международных платформах.

Он также поздравил султана Хайсама с праздником.