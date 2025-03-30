ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган провел переговоры с султаном Омана
Президент Турции обсудил с лидером Омана двусторонние отношения и агрессию Израиля против сектора Газа
Президент Эрдоган провел переговоры с султаном Омана
/ Public domain
30 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бин Тариком бин Теймуром аль-Саидом, сообщает Управление коммуникаций.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Оманом, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что из-за жестокости Израиля в Газе праздник Рамазан-байрам в этом году встречается с болью, и подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать Палестину на всех международных платформах.

Он также поздравил султана Хайсама с праздником.

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