ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Где пройдут переговоры России и Украины?
Москва выбрала пять стран для потенциальной встречи с Украиной, но не определилась с датой
Где пройдут переговоры России и Украины?
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров / Reuters
5 часов назад

Москва рассматривает Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Оман в качестве возможных стран-посредников для переговоров с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три высокопоставленных источника в российских властных кругах.

По словам собеседников агентства, эти страны пользуются доверием обеих сторон и уже проявили готовность к посредничеству. В отличие от них, Ватикан в Москве всерьез не рассматривают — из-за его расположения в самом сердце НАТО и ЕС, а также из-за самого религиозного характера Святого престола.

«Ни один из наших руководителей не воспринимает Ватикан как реальную силу, способную решить такой сложный конфликт», — отметил один из источников. 

Другой добавил, что «даже добраться до Рима сейчас практически невозможно» — европейское небо для российских авиакомпаний закрыто, а большинство российских чиновников находятся под санкциями Евросоюза.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил Святому престолу выступить площадкой для переговоров после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Позже премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что папа римский Лев XIV выразил готовность принять мирные делегации.

Однако в Москве к этой идее отнеслись с иронией. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ее «не слишком изящной», напомнив, что и Россия, и Украина — православные страны, а Ватикан представляет западную ветвь христианства. Один из чиновников в разговоре с Reuters саркастично добавил: «Единственное место хуже Ватикана — это Гаага».

Пока ни Кремль, ни Святой престол официально не прокомментировали идею переговоров. В то же время Россия продолжает продвигать контакты с Турцией и странами Персидского залива, которые, по словам Путина, «проявляют конструктивный подход и стремление к миру».

Первые за три года прямые контакты РФ и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Возможно, второй раунд встреч также пройдет в Турции.


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