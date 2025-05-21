ВОЙНА В ГАЗЕ
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Папа римский пристыдил Израиль
Папа римский призвал израильские власти пропустить помощь в Газу и снять блокаду
Папа римский пристыдил Израиль
Папа римский Лев XIV / Reuters
2 часа назад

Папа римский Лев XIV 21 мая выступил с решительным призывом к Израилю немедленно обеспечить доступ гуманитарной помощи в Газу и прекратить бомбардировки, разоряющие эксклав.

«Ситуация становится все более тревожной и печальной», — заявил Лев XIV перед тысячами верующих на площади Святого Петра. «Я вновь горячо призываю: откройте путь гуманитарной помощи в Газу. Прекратите военные действия. За все это расплачиваются дети, пожилые и больные».

Это уже третье публичное обращение папы римского с призывом к прекращению огня в Газе за две недели с момента начала его понтификата. В своем первом воскресном послании он также призвал освободить израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и немедленно остановить войну.

Тональность папы Льва перекликается с позицией его предшественника, папы Франциска, который не раз осуждал действия Израиля в Газе, называя их «жестокими», «позорными» и «приближающимися к геноциду». Франциск открыто заявлял, что бомбардировки детей — это не война, а террор. Он ежедневно связывался с католической церковью Святого Семейства в Газе и до самой смерти требовал полного доступа для гуманитарной помощи.

На этой неделе Израиль объявил о готовности допустить ограниченные поставки помощи в Газу после 11-недельной блокады. Однако, по данным ООН, по состоянию на вторник ни одна партия помощи так и не достигла мирных жителей. Сотрудники ООН ждали часами на КПП Керем-Шалом, но не получили разрешения на доставку гуманитарных грузов, среди которых были мука, детское питание и медикаменты.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация остается критической: «Это капля в море от того, что действительно необходимо».

По оценкам ООН, около 14 тыс. младенцев в Газе, страдающих от острого истощения, могут погибнуть до вечера 22 мая, если помощь не поступит немедленно. Глава гуманитарной миссии ООН предупредил о надвигающемся голоде и обвинил Израиль в искусственном усложнении процедуры доставки помощи.

Израильские власти утверждают, что блокада якобы направлена на предотвращение перехвата гуманитарных грузов ХАМАС. Однако палестинское движение опровергло эти обвинения, заявив, что не участвует в распределении помощи и никоим образом не мешает гуманитарным организациям. 


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