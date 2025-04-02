Официальные лица США потребовали от европейских союзников продолжать покупать американское оружие на фоне шагов Евросоюза по ограничению участия производителей из США в военных тендерах, сообщили Reuters пять источников.

Сообщения, переданные Вашингтоном в последние недели, появились на фоне мер ЕС по укреплению европейской оборонной промышленности, что может ограничить закупки американского вооружения.

На встрече 25 марта госсекретарь Марко Рубио заявил министрам иностранных дел стран Балтии, что США хотят продолжать участвовать в оборонных закупках стран ЕС. По данным источников, Рубио подчеркнул, что исключение американских компаний из европейских тендеров будет негативно воспринято Вашингтоном.

«Это вопрос, который госсекретарь поднимал и будет продолжать поднимать», — сказал представитель Госдепартамента.

Пресс-секретарь ведомства отметил, что Трамп приветствует усилия европейских союзников по «укреплению оборонных возможностей», но предостерег от создания барьеров для американских компаний.

«Трансатлантическое сотрудничество в оборонной промышленности делает Альянс сильнее», — подчеркнул он.

Предложение Еврокомиссии ReArm Europe включает план заимствования 150 млрд евро для кредитов правительствам ЕС на оборонные проекты. Хотя Комиссия настаивает, что компании из-за пределов ЕС смогут участвовать в тендерах, на практике они столкнутся с серьезными препятствиями.

Политика администрации Трампа в отношении Европы противоречива: с одной стороны, президент призывает союзников тратить больше на оборону и брать ответственность за безопасность, с другой — стремится открыть иностранные рынки для американских производителей.

«Они расстроены предложением ReArm и тем, что США исключены», — заявил высокопоставленный европейский источник.