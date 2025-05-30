ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев готов к устойчивому миру
Глава МИД Украины заявил о готовности к длительному перемирию и призвал усилить давление на Москву
Киев готов к устойчивому миру
Министр иностранных дел Украины Андрий Сибига / AA
8 часов назад

Министр иностранных дел Украины Андрий Сибига заявил о готовности Киева к длительному перемирию с условием безусловного прекращения огня со стороны России. По мнению дипломата, в противном случае международное давление на Москву должно усилиться. Заявление прозвучало после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве.

«Украина готова прекратить огонь на длительный период времени, чтобы остановить убийства и сделать дипломатию эффективной. Россия также должна согласиться на полное и безусловное прекращение огня», — написал Сибига в социальной сети X, поблагодарив Турцию за роль в содействии мирным усилиям.

Украинский дипломат подчеркнул, что без искренней приверженности России миру международное давление должно усиливаться. «Пока Москва продолжает отвергать перемирие и значимые мирные усилия, международное давление на нее должно продолжать нарастать», — добавил он.

Сибига также высоко оценил поддержку Турции суверенитета Украины и усилий возвращения Крыма: «Мы благодарим Турцию за поддержку территориальной целостности Украины и прав крымскотатарского народа».

Министр отметил, что Фидан проинформировал его о недавнем визите в Москву, и охарактеризовал украинско-турецкие отношения как «стратегическое партнерство», которое укрепляет региональную безопасность в Черноморском регионе.

Визит Фидана состоялся на фоне активизации дипломатической деятельности перед вторым раундом российско-украинских мирных переговоров, запланированным на следующую неделю в Стамбуле.

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