ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Газе нет безопасных зон
БАПОР заявило, что за последний месяц около 500 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Газе из-за израильских ударов и разрушения безопасных зон
В Газе нет безопасных зон
Пострадавшие от израильских атак / Reuters
25 апреля 2025 г.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что за последний месяц около 500 тыс. палестинцев стали внутренне перемещенными лицами в блокированном секторе Газа.

Как указано в заявлении агентства, опубликованном в социальной сети Х, из-за продолжающегося конфликта, интенсивных бомбардировок и исчезновения безопасных зон мирные жители вынуждены многократно покидать свои убежища.

«Гуманитарная ситуация в Газе достигла критической отметки», — говорится в сообщении. В БАПОР подчеркнули, что после многочисленных приказов об эвакуации израильской армией палестинцам осталась лишь треть территории сектора.

Организация отмечает, что переполненные укрытия находятся в крайне тяжелом состоянии. Условия в них представляют угрозу для здоровья и гигиены, а доступ к воде, пище и медикаментам практически отсутствует.

«Оставшееся пространство фрагментировано, небезопасно и едва пригодно для жизни. Последние ресурсы истощаются», — добавили в агентстве.

Сегодня израильская армия нанесла авиаудар по палатке палестинской семьи в районе Аль-Меваси на юге сектора Газа. Погибли пятеро — супружеская пара и трое детей в возрасте от четырех до восьми лет.

По данным источников в сфере здравоохранения, семья Абу Туайме ранее проживала в Хан-Юнусе, но была вынуждена бежать в южную часть эксклава из-за боевых действий.

Также сообщается, что израильская авиация атаковала дом в районе Аль-Менара в Хан-Юнусе. В районе Абасан аль-Кебире на востоке города израильский беспилотник нанес удар по группе палестинцев.

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