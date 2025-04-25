Министерство иностранных дел Норвегии объявило об установлении дипломатических отношений с Государством Палестина. МИД скандинавской страны сообщил об этом в X, поздравив новоназначенного посла в Палестине Мари Седин с вручением верительных грамот королю Харальду.

«Сегодня мы отмечаем установление дипломатических отношений между Норвегией и Государством Палестина. Поздравляем новоназначенного палестинского посла Мари Седин с вручением верительных грамот Его Величеству королю Харальду», — говорится в сообщении норвежского МИД.

Этот шаг стал результатом решения, принятого в мае 2024 года, когда Испания, Ирландия и Норвегия официально признали палестинское государство. Страны заявили, что их символическое решение является попыткой вернуть внимание к поиску политического урегулирования ближневосточного конфликта.

Признание Палестины вызвало гневную реакцию израильского правительства. Тель-Авив отозвал своих послов из Ирландии, Норвегии и Испании, а также выразил формальное порицание послам этих стран в Израиле. Все три дипломата были вызваны в израильский МИД для получения официального выговора.