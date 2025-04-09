С введением новых тарифов Дональда Трампа многие американцы начали массово скупать товары повседневного спроса, опасаясь роста цен и дефицита, пишет The Independent.

«Я покупаю всего в два раза больше — бобы, консервы, муку, все подряд», — говорит 53-летний Томас Дженнингс, наполняя тележку в Walmart. Ранее в тот же день он уже закупился сахаром, мукой и водой в Costco. Он опасается, что в США грядет рецессия и цены взлетят как минимум в два раза.

По оценке независимого аналитического центра Tax Foundation, новые тарифы обойдутся американцам в $3,1 трлн за следующее десятилетие. Только в 2025 году в среднем каждому домохозяйству это может стоить дополнительные $2100.

Некоторые покупатели вспоминают ажиотаж в магазинах во время пандемии и боятся повторения дефицита и инфляции.

«Мы уже видели это во время COVID», — говорит Маниш Капур, глава компании по управлению цепочками поставок из Калифорнии. — «Тогда люди сметали все с полок, даже если это им не было нужно. Сейчас не так остро, но тревога уже ощущается».

Крупные сети, такие как Walmart и Costco, пока не прокомментировали ситуацию, но тревога среди покупателей нарастает, отмечает газета.

55-летний Анхело Баррио, пенсионер, ранее работавший в швейной промышленности, начал делать запасы еще в ноябре.

«Хаотичные действия Трампа заставляют людей нервничать. Я запасся зубной пастой, мылом, рисом, водой, консервами — всем, что хранится долго», — признался житель США. В его подвале с контролем температуры теперь хранятся запасы, включая 20 бутылок оливкового масла.

Он также выразил сочувствие Китаю, против которого Трамп угрожает ввести 104% тарифы, если Пекин не отменит ответные меры.

Даже крупные покупки, вроде смартфонов или автомобилей, стали объектом ажиотажа. В автосалоне Subaru в Колорадо заметили рост продаж: клиенты торопятся купить машину до того, как 25% тариф на полностью импортируемые автомобили поднимет цены.



