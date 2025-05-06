ПОЛИТИКА
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Глава МИД Турции едет в Варшаву
Министр Фидан отправится на неформальный саммит глав МИД стран Европы. Анкара рассчитывает на сближение с ЕС и изложит свое видение взаимных шагов
Глава МИД Турции едет в Варшаву
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6 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в неформальной встрече глав МИД стран ЕС в формате Гимнич, которая состоится 8 мая в Варшаве.

Как сообщили источники в турецком МИД, Фидан примет участие в заседании на полях неформального саммита министров иностранных дел Евросоюза, где встретится с главой евродипломатии Кайей Каллас, а также с другими главами ведомств стран ЕС, государств-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление.

Приглашение министра Фидана на встречу в формате Гимнич в Польше — продолжение попыток ЕС активизировать отношения с Турцией. Напомним, в августе 2024 года Фидан уже участвовал в аналогичной встрече в Брюсселе — впервые за пять лет.

В повестке встречи — укрепление устойчивости Европы к гибридным угрозам, а также обсуждение внешнеполитических и оборонных вызовов. Турецкая сторона, по информации источников, намерена озвучить следующие позиции:

• Стратегическое сотрудничество между НАТО и ЕС — ключ к безопасности Европы;

• Турция и Евросоюз должны расширять координацию и обмен информацией в борьбе с гибридными угрозами;

• Терроризм подрывает международную безопасность, Турция вносит вклад в стабилизацию региона и ожидает конкретной поддержки от союзников;

• Турецкая оборонная промышленность и армейский опыт могут усилить инициативы ЕС по наращиванию оборонного потенциала, и Анкара ожидает участия в этих проектах наравне с другими партнерами вне ЕС.

Фидан также подчеркнет, что отношения между Турцией и ЕС должны развиваться предсказуемо и устойчиво. В числе турецких приоритетов остаются модернизация Таможенного союза, расширение торговых связей и решение визового вопроса. В рамках поездки запланированы и двусторонние переговоры министра с коллегами из других стран.

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