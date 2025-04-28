ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: «Хочу, чтобы Путин прекратил стрелять»
Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить удары по Украине и как можно скорее подписать мирное соглашение с Киевом
Трамп: «Хочу, чтобы Путин прекратил стрелять»
Дональд Трамп / Reuters
28 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по Украине и быстрее заключить мирное соглашение с Киевом.

«Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

Американский лидер признался, что был «сильно разочарован» ракетным ударом России по Киеву 24 апреля, в результате которого погибли 12 человек, а 87 получили ранения. При этом Трамп отметил, что не может уверенно сказать, серьезно ли Путин настроен на прекращение войны.

«Посмотрим, что будет в течение следующих нескольких дней. У нас есть основа для соглашения. Я хочу, чтобы он его подписал, покончил с этим и просто вернулся к нормальной жизни», — подчеркнул президент США.

Трамп также рассказал о своей 15-минутной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 26 апреля в Ватикане во время похорон папы римского Франциска.

По его словам, Зеленский стал «спокойнее» и проявляет большую заинтересованность в достижении мирного соглашения.

Отвечая на вопрос о готовности Зеленского отказаться от Крыма ради мира, Трамп сказал: «Я думаю, да». Ранее в интервью журналу Time Трамп заявил, что Крым останется с Россией в рамках будущего мирного соглашения и Зеленский об этом знает.

Трамп отметил, что большинство положений мирного соглашения по Украине уже согласованы с Москвой и Киевом.

Согласно плану, опубликованному изданием Axios, аннексированный Крым будет признан российским, а оккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей останутся под контролем России.

В рамках соглашения Россия должна будет вернуть Украине часть Харьковской области. Запорожская АЭС перейдет под формальный контроль Киева, но управлять станцией будут США.

Киев также откажется от стремления вступить в НАТО и подпишет соглашение о совместной разработке природных ресурсов с США.

В случае заключения сделки Дональд Трамп готов снять все санкции, введенные против России с 2014 года.

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