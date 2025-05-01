ПОЛИТИКА
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TEKNOFEST: технологии будущего с видом на Средиземное море
Сельчук Байрактар заявил, что ИИ и высокие технологии должны стать опорой нового справедливого мира, а ТРСК — одним из его научных центров
TEKNOFEST: технологии будущего с видом на Средиземное море
Сельчук Байрактар / Reuters
1 мая 2025 г.

Выступая на открытии TEKNOFEST на Кипре, главный организатор фестиваля и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар заявил, что искусственный интеллект и передовые технологии являются ключом к «новому миру». По его словам, если ИИ будет использоваться с правильными целями и в рамках этики, он сможет принести человечеству огромную пользу — от медицины до образования.

Байрактар подчеркнул, что в мире нарастает мрак и несправедливость, напомнив о трагедии в Газе. «Эту тьму можно рассеять только светом истины. Мы должны создать такой мир, в котором технологии служат справедливости и состраданию», — отметил он.

Северный Кипр, по его мнению, должен стать не только символом исторической борьбы, но и точкой притяжения для науки и инноваций в Средиземноморье. «ТРСК — остров мира, и он может стать островом идей. Здесь должны рождаться проекты, способные оставить след в мире», — добавил он.

TEKNOFEST проводится с 2018 года при поддержке десятков министерств, университетов и частных компаний Турции. В 2024 году фестиваль в Адане собрал 1,1 млн посетителей. Кипр стал второй после Азербайджана зарубежной площадкой фестиваля.

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