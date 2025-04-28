Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетел в понедельник в Баку в сопровождении первого вице-президента Мохаммада Резы Арифа и других высокопоставленных чиновников. Главная цель визита — укрепление транспортно-логистического партнерства между странами.

В ходе интервью азербайджанскому телеканалу AzTV Пезешкиан накануне заявил, что Азербайджан может стать ключевым связующим звеном между Ираном и Россией.

«Мы реализуем проекты по строительству и восстановлению дорог, в том числе железнодорожных. Эти коммуникации могут усилить торговые связи между нашей страной и Азербайджаном. Во-вторых, Азербайджан может сыграть связующую роль в отношениях и грузоперевозках между Ираном и Россией. В-третьих, сам Азербайджан сможет использовать потенциал Ирана и Персидского залива для осуществления транспортных операций через территорию Ирана», — подчеркнул иранский лидер.

Особое внимание будет уделено проекту «Аразского коридора», который обеспечит сухопутную связь между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через иранскую территорию.

«Сегодня наша помощь заключается в том, что мы проявили инициативу в создании наземного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Проект реализуется очень быстро. Это уже согласовано, и никаких проблем в создании сухопутной связи через территорию Ирана между основной частью Азербайджана и Нахчываном не возникнет. Мы считаем Иран второй родиной для азербайджанцев и будем считать благословением, если они ступят на эту землю», — заявил Пезешкиан.

Повестка встречи с президентом Ильхамом Алиевым включает также обсуждение сотрудничества в области «зеленой» энергетики, промышленности, торговли, здравоохранения, фармацевтики и образования. Иран также выразил готовность содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Перед вылетом Пезешкиан отметил, что «Иран и Азербайджан имеют глубокие исторические и культурные связи», и выразил надежду, что взаимные визиты «будут способствовать развитию и прогрессу», а также позволят обмениваться опытом.