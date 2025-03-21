ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп захотел украинские АЭС
Администрация Трампа рассматривает включение контроля над украинскими АЭС в новую сделку по ресурсам
Трамп захотел украинские АЭС
Запорожская АЭС / Reuters
21 марта 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность пересмотра условий сделки по полезным ископаемым с Украиной. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По информации издания, Вашингтон хочет получить доступ к ключевым энергетическим объектам Украины. Один из пунктов возможного соглашения — контроль США над украинскими атомными электростанциями.

Кроме того, по данным FT, американская сторона настаивает на том, чтобы Киев четко прописал, кто владеет общим инвестиционным фондом и контролирует его.

Один из украинских чиновников отметил, что США пока не представили новых официальных условий.

«Но я понимаю, что они работают над более масштабным соглашением», — сказал он.

19 марта состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По версии Белого дома, Трамп сказал украинскому президенту, что «американское владение» атомными станциями обеспечило бы их «лучшую защиту».

Однако Владимир Зеленский заявил, что тема передачи собственности на украинские АЭС в разговоре с Трампом не обсуждалась.

«Они [США] хотят ее [Запорожскую АЭС] забрать у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом», — заявил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что все атомные станции принадлежат народу Украины и не являются частной собственностью.

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