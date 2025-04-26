ВОЙНА В ГАЗЕ
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Десятки убитых за сутки
В результате очередных атак израильской армии на сектор Газа за сутки погибли 56 палестинцев
Десятки убитых за сутки
Жертвы израильских атак / AA
26 апреля 2025 г.

В результате ударов израильской армии по различным районам сектора Газа погибли 17 палестинцев.

По данным местных источников, израильская авиация атаковала дом семьи Хур в квартале Сабра на юге Газы. В результате удара погибли 10 человек, находившихся в здании. Сотрудники гражданской обороны сообщили о вероятном нахождении под завалами еще многих погибших.

Еще трое палестинцев погибли в лагере беженцев Шати на западе Газы после удара по дому семьи Абу Абду. Четыре человека стали жертвами атак в городе Бейт-Лахия на севере сектора и в районе Шуджайя на востоке Газы.

Министерство здравоохранения в Газе сообщило, что общее число погибших с 7 октября 2023 года достигло 51 495 человек.

За последние сутки из-за атак погибли 56 палестинцев. Ранения получили 108 человек. Всего с начала войны пострадали 117 524 человека. Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших.

Интенсивные атаки на сектор Газа возобновились утром 18 марта после окончания режима прекращения огня, действовавшего с 19 января.

С момента возобновления боевых действий погибли 2025 палестинцев, в основном женщины, дети и пожилые. Еще 5483 человека получили ранения.

Израиль заявил о намерении наращивать военное давление на ХАМАС после «отказа» палестинского движения от новых предложений о перемирии.

ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль в срыве договоренностей и возобновлении «геноцида палестинского народа».

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