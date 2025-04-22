ПОЛИТИКА
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Тарифы потянули Трампа на дно
Согласно опросу, рейтинг президента США обрушился до -6 пунктов в связи с непопулярной экономической политикой и жесткими миграционными мерами
Тарифы потянули Трампа на дно
Дональд Трамп и президент Сальвадора Найиб Букеле / Reuters
22 апреля 2025 г.

Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа продолжает падать, свидетельствуют данные самой точной социологической компании США AtlasIntel. Апрельский опрос показал, что 52% респондентов не одобряют деятельность Трампа на посту президента. Лишь 46% респондентов довольны работой главы страны, что дает республиканцу чистый рейтинг одобрения минус 6 пунктов.

В марте AtlasIntel зафиксировал чистый рейтинг одобрения Трампа на уровне минус 5 пунктов (52% не одобряют, 47% одобряют). В феврале у Трампа был незначительный положительный рейтинг в плюс 0,6 пункта.

Последний опрос был проведен 10-14 апреля среди 2347 взрослых американцев с погрешностью плюс-минус 2 процентных пункта. AtlasIntel была признана самой точной социологической компанией выборов 2024 года по оценке эксперта Нейта Сильвера, а ранее 538 назвал ее самым точным исследователем выборов 2020 года.

Новый опрос показывает, что большинство американцев недовольны тем, как Трамп справляется с ключевыми вопросами, такими как иммиграция и экономика — сферами, долгое время считавшимися его сильными сторонами.

Рейтинг одобрения Трампа снизился почти на 6 пунктов за последние два месяца, и теперь большинство американцев не одобряют его работу на посту президента. Согласно опросу, 52% взрослых оценили деятельность Трампа как «плохую» или «очень плохую», по сравнению с 43%, которые оценили ее как «отличную» или «хорошую».

Глобальные тарифные меры Трампа, которые, по предупреждению экономистов и финансовых экспертов, могут подтолкнуть страну к рецессии, похоже, способствовали падению общественной поддержки. Опрос показывает, что более половины (51%) американцев «полностью против» планов Трампа по увеличению тарифов на импорт, в сравнении с 23%, которые полностью поддерживают их. Почти две трети (64%) также считают, что планы Трампа приведут к росту инфляции.

В марте, до того как Трамп объявил о своих ныне в значительной степени приостановленных тарифах «Дня освобождения», 48% взрослых американцев оценивали его управление экономикой как «ужасное/плохое» или «отличное/очень хорошее». К апрелю 56% заявили, что Трамп справляется с экономикой «ужасно/плохо», а 42% охарактеризовали его работу как «отличную» или «хорошую».

Общественное мнение также обернулось против Трампа по вопросу иммиграции. В апреле его чистый рейтинг одобрения в этой сфере составил минус 6 пунктов (52% оценили как «ужасно/очень плохо» против 46% «отлично/хорошо»). Для сравнения, в марте 51% респондентов положительно оценивали иммиграционную политику Трампа, тогда как отрицательные отзывы высказывали лишь 43%.

На рейтинги одобрения Трампа также повлияли юридические проверки и критика политики его администрации в отношении депортации, особенно отправка мигрантов в печально известную тюрьму в Сальвадоре без надлежащего судебного разбирательства. Это включает случай Кильмара Абрего Гарсии, который был депортирован из Мэриленда, что Министерство юстиции назвало «административной ошибкой».

Белый дом обвинил Гарсию в членстве в банде MS-13, которую администрация Трампа в январе признала террористической организацией. Адвокаты и семья Гарсии утверждают, что не существует доказательств, связывающих его с бандой.

AtlasIntel опубликовал в X: «Личный имидж президента значительно ухудшился, сместившись от равновесия до -8 п.п. чистого рейтинга. На фоне противоречий вокруг новых тарифов, объявленных администрацией, экономика стала главной заботой американской общественности. В то же время доверие к президенту по этому вопросу ухудшилось».

90-дневная пауза Трампа по тарифам для десятков стран, за исключением Китая, должна истечь в июле. Также представители Трампа заявили, что продолжат выступать против постановления Верховного суда США, требующего от администрации «содействовать» освобождению и возвращению Гарсии.

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