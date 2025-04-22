В ночь на 21 апреля российские войска осуществили массированную атаку на Одессу с применением ударных беспилотников. Мощный удар пришелся по жилому помещению в густонаселенном районе города, в результате чего возникли пожары и пострадали множество квартир.

По данным местных властей, повреждены жилые здания, гражданская инфраструктура, образовательное учреждение и автомобили. В результате атаки возникли пожары. По сообщению Одесской военной администрации, трое человек получили ранения. ​

По информации командования Воздушных сил Украины, в ходе атаки было выпущено 54 беспилотника, из которых 38 были уничтожены средствами ПВО, а еще 16 потеряли контакт с радарами.

В тушении пожаров, вызванных атакой, принимали участие около 80 пожарных. ​

Украинские официальные лица неоднократно сообщали о регулярных ударах по Одессе в ходе продолжающегося конфликта. Черноморский город считается ключевым портом страны.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.