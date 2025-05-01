ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Израильские удары убили 14 палестинцев за сутки
Медицинские источники сообщили о 14 погибших в результате израильских атак по различным районам сектора Газа
Израильские удары убили 14 палестинцев за сутки
Последствия израильских атак / AA
1 мая 2025 г.

По меньшей мере 14 палестинцев погибли в результате серии израильских ударов по территории сектора Газа. Об этом сообщили медицинские источники.

На севере эксклава, в городе Бейт-Лахия, в результате авиаудара погибли девять человек. Несколько человек получили ранения.

В центральной части сектора, в городе Дейр-эль-Балах, израильская авиация атаковала жилой дом. Один человек погиб, есть пострадавшие.

На юге, в районе Эль-Маваси вблизи Рафаха, удар израильского беспилотника привел к гибели троих фермеров. Несколько человек были ранены.

Кроме того, в городе Хан-Юнус скончалась девочка, получившая ранения в результате израильского обстрела.

За шесть недель с момента возобновления военного вторжения в Газу израильская армия полностью перекроила карту эксклава. По данным ООН, около 70% территории теперь либо официально объявлены «красной зоной», либо находятся под приказом эвакуации.

Израиль называет это «мерами безопасности», однако на практике сотни тысяч палестинцев оказались загнанными в переполненные и все более сжимающиеся участки земли, пишет Washington Post (WP).

Ранее Израиль обозначал некоторые районы, такие как аль-Маваси, Дейр аль-Балах и Хан-Юнус, как «гуманитарные зоны» — там, якобы, можно было укрыться от боевых действий. Но с возобновлением ударов после срыва перемирия в марте такие обозначения исчезли с официальных карт, а сами зоны снова стали целями для авиаударов.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us