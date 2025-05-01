По меньшей мере 14 палестинцев погибли в результате серии израильских ударов по территории сектора Газа. Об этом сообщили медицинские источники.

На севере эксклава, в городе Бейт-Лахия, в результате авиаудара погибли девять человек. Несколько человек получили ранения.

В центральной части сектора, в городе Дейр-эль-Балах, израильская авиация атаковала жилой дом. Один человек погиб, есть пострадавшие.

На юге, в районе Эль-Маваси вблизи Рафаха, удар израильского беспилотника привел к гибели троих фермеров. Несколько человек были ранены.

Кроме того, в городе Хан-Юнус скончалась девочка, получившая ранения в результате израильского обстрела.

За шесть недель с момента возобновления военного вторжения в Газу израильская армия полностью перекроила карту эксклава. По данным ООН, около 70% территории теперь либо официально объявлены «красной зоной», либо находятся под приказом эвакуации.

Израиль называет это «мерами безопасности», однако на практике сотни тысяч палестинцев оказались загнанными в переполненные и все более сжимающиеся участки земли, пишет Washington Post (WP).

Ранее Израиль обозначал некоторые районы, такие как аль-Маваси, Дейр аль-Балах и Хан-Юнус, как «гуманитарные зоны» — там, якобы, можно было укрыться от боевых действий. Но с возобновлением ударов после срыва перемирия в марте такие обозначения исчезли с официальных карт, а сами зоны снова стали целями для авиаударов.