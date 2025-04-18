Администрация Дональда Трампа ужесточает визовый контроль. Новое распоряжение Госдепартамента предписывает проводить проверку аккаунтов в социальных сетях у всех, кто посещал сектор Газа с 1 января 2007 года.

Это касается как заявителей на иммиграционные, так и на неиммиграционные визы, включая работников неправительственных организаций и лиц, находившихся в Газе с дипломатической миссией.

Согласно документу, если в процессе проверки будут выявлены сведения, вызывающие опасения с точки зрения безопасности, необходимо инициировать процедуру межведомственного расследования. Формулировка предельно размытая, из-за чего даже простая критика Израиля или пост с флагом Палестины могут расцениваться как «угроза Америке». В таком случае заявителю откажут в визе.

Распоряжение подписал государственный секретарь Марко Рубио, который ранее сообщил, что уже отозвал более 300 виз.

Более сотни иностранных студентов столкнулись с аннулированием своего легального статуса в США из-за постов в соцсетях в поддержку Палестины. По данным Associated Press и изданий, отслеживающих такие случаи, как минимум 1300 студентов и выпускников в более чем 200 вузах — от Гарварда и Стэнфорда до Университета Мэриленда — утратили визы.

Некоторые из них подали иски против Министерства внутренней безопасности, утверждая, что решение принято без законных оснований. В отдельных случаях причиной стали незначительные административные правонарушения.

Студенты, выступавшие с критикой военной операции Израиля в Газе, особенно уязвимы. Так, была задержана студентка Тафтского университета из Турции Румейса Озтюрк — ей аннулировали визу за то, что она разместила эссе в поддержку Газы.

Сам Рубио на брифинге заявил: «Каждый раз, когда я нахожу очередного фанатика, я отбираю визу». Под «фанатиками» он подразумевает тех, кто открыто критикует израильскую агрессию в Газе.

Юристы, университеты и правозащитники считают происходящее атакой на свободу слова. В условиях неопределенности многие иностранцы покидают США, опасаясь депортации. Вузы рекомендуют студентам всегда иметь при себе документы.



