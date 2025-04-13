Турция и Армения разделяют общее понимание того, что конечной целью переговоров является полная нормализация отношений, включая установление дипломатических связей и открытие границ. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Выступая перед журналистами на полях Дипломатического форума в Анталии, Мирзоян сообщил о встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, на которой обсуждались двусторонние отношения и региональное развитие.
«Мы оба понимаем, что конечная цель заключается в полной нормализации отношений, включая установление дипломатических отношений и открытие всей границы», — сказал он.
На встрече также обсуждались потенциальные возможности для нормализации связей.
«Наш диалог касается не только формального установления дипломатических отношений и открытия границы. Речь идет о масштабной торговле, которая может осуществляться между двумя странами. Мы также обсудили некоторые совместные энергетические проекты и транзитные возможности», — отметил Мирзоян.
«Более того, мы затронули тему сотрудничества на международных форумах. Потому что реальность показывает, что иногда, когда речь идет, например, о ближневосточных вопросах, наши взгляды, наше восприятие ближе, чем можно было бы предположить», — добавил он.
Министр подчеркнул, что между Анкарой и Ереваном уже предприняты некоторые конкретные шаги в таких областях, как «использование воздушного пространства», а специалисты из обеих стран провели обсуждения относительно пограничного перехода Маргара-Аликан и железной дороги Гюмри-Карс.
Однако он признал, что прогресс на некоторых направлениях застопорился. «У нас было соглашение об открытии границы для граждан третьих стран, а также граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами. К сожалению, это соглашение до сих пор не реализуется», — сказал министр.
Отношения Азербайджана и Армении
Касательно мирных переговоров с Азербайджаном, Мирзоян заявил, что «историческое и беспрецедентное» соглашение готово к подписанию.
Комментируя условие Азербайджана о роспуске Минской группы ОБСЕ в рамках мирного соглашения, Мирзоян заявил, что при условии отсутствия конфликта «нет необходимости и в этой Минской группе».
Министр отметил, что Ереван хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном и документ о роспуске Минской группы в один и тот же день.
Отвечая на требование Азербайджана о конституционной поправке в Армении как условии гарантий территориальной целостности, Мирзоян утверждал, что достаточные гарантии уже существуют.
Он добавил, что признание территориальной целостности Азербайджана будет включено в предстоящее мирное соглашение.
Мирзоян заявил, что после подписания соглашения Армении больше не потребуется присутствие мониторинговой миссии ЕС.