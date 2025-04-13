ПОЛИТИКА
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Армения хочет сближения с Турцией
Глава МИД Армении заявил о стремлении к полной нормализации отношений с Турцией, включая установление дипломатических связей и открытие границы
Армения хочет сближения с Турцией
Арарат Мирзоян и Хакан Фидан / AA
13 апреля 2025 г.

Турция и Армения разделяют общее понимание того, что конечной целью переговоров является полная нормализация отношений, включая установление дипломатических связей и открытие границ. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Выступая перед журналистами на полях Дипломатического форума в Анталии, Мирзоян сообщил о встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, на которой обсуждались двусторонние отношения и региональное развитие.

«Мы оба понимаем, что конечная цель заключается в полной нормализации отношений, включая установление дипломатических отношений и открытие всей границы», — сказал он.

На встрече также обсуждались потенциальные возможности для нормализации связей.

«Наш диалог касается не только формального установления дипломатических отношений и открытия границы. Речь идет о масштабной торговле, которая может осуществляться между двумя странами. Мы также обсудили некоторые совместные энергетические проекты и транзитные возможности», — отметил Мирзоян.

«Более того, мы затронули тему сотрудничества на международных форумах. Потому что реальность показывает, что иногда, когда речь идет, например, о ближневосточных вопросах, наши взгляды, наше восприятие ближе, чем можно было бы предположить», — добавил он.

Министр подчеркнул, что между Анкарой и Ереваном уже предприняты некоторые конкретные шаги в таких областях, как «использование воздушного пространства», а специалисты из обеих стран провели обсуждения относительно пограничного перехода Маргара-Аликан и железной дороги Гюмри-Карс.

Однако он признал, что прогресс на некоторых направлениях застопорился. «У нас было соглашение об открытии границы для граждан третьих стран, а также граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами. К сожалению, это соглашение до сих пор не реализуется», — сказал министр.

Отношения Азербайджана и Армении

Касательно мирных переговоров с Азербайджаном, Мирзоян заявил, что «историческое и беспрецедентное» соглашение готово к подписанию.

Комментируя условие Азербайджана о роспуске Минской группы ОБСЕ в рамках мирного соглашения, Мирзоян заявил, что при условии отсутствия конфликта «нет необходимости и в этой Минской группе».

Министр отметил, что Ереван хочет подписать мирное соглашение с Азербайджаном и документ о роспуске Минской группы в один и тот же день.

Отвечая на требование Азербайджана о конституционной поправке в Армении как условии гарантий территориальной целостности, Мирзоян утверждал, что достаточные гарантии уже существуют.

Он добавил, что признание территориальной целостности Азербайджана будет включено в предстоящее мирное соглашение.

Мирзоян заявил, что после подписания соглашения Армении больше не потребуется присутствие мониторинговой миссии ЕС.

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