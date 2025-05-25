ПОЛИТИКА
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В Польше повисло напряжение
В Варшаве в преддверии выборов прошли многотысячные митинги за обоих кандидатов в президенты — евроцентриста Тшасковского и националиста Навроцкого
В Польше повисло напряжение
Кароль Навроцкий / Reuters
25 мая 2025 г.

В Польше на следующей неделе состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся мэр Варшавы и представитель левоцентристской партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский и независимый кандидат Кароль Навроцкий. Оба идут с равной поддержкой — по 46,3% голосов, показывают свежие опросы.

Итог голосования могут решить избиратели крайне правых политиков Славомира Ментцена и Гжегожа Брауна, получивших в первом туре 14,8% и 6,34% соответственно.

В воскресенье 25 мая в Варшаве прошли многотысячные митинги в поддержку обоих кандидатов. Либерал Тшасковский обратился к своим сторонникам, подчеркнув: «На нас смотрит вся Польша, вся Европа и весь мир». Премьер-министр Польши Дональд Туск также выступил на марше, напомнив о важности предстоящих выборов.

В то же время сторонники Навроцкого, в том числе с лозунгами «Польша прежде всего», собрались в другой части столицы. Навроцкий — «самый патриотичный кандидат, способный гарантировать суверенитет и независимость Польши», — цитирует Reuters слова митингующего. Кандидат-националист подчеркивает свое стремление сблизить страну с курсом президента США Дональда Трампа.

Навроцкий является независимым кандидатом, но выдвинутым при поддержке право-консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), которая была правящей с конца 2015 года по конец 2023 года.

Ожидается, что эти выборы определят не только внутреннюю политику Польши, включая вопросы абортов, миграции и обороны, но и позиции Варшавы в ЕС, который продолжает бороться с последствиями войны в Украине. Второй тур голосования состоится 1 июня, а инаугурация нового президента — 6 августа.

Кроме того, на марше в поддержку Тшасковского выступил новоизбранный президент Румынии Никушор Дан. Он пообещал тесно сотрудничать с польским премьером и новым президентом, чтобы укрепить позиции Польши и всего Европейского Союза. Победа Дана на выборах в Румынии 18 мая — в противостоянии с евроскептиком Джордже Симионом — была воспринята в Брюсселе как сигнал стабильности.

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