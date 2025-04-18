ПОЛИТИКА
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НАТО переходит на язык Трампа
В НАТО начали переписывать официальные документы, смягчая упоминания о климате, гендере и равенстве, чтобы избежать конфликта с администрацией Дональда Трампа
НАТО переходит на язык Трампа
Сотрудники НАТО корректируют внутренние документы, убирая упоминания о климате, гендере, разнообразии и равенстве / Reuters
18 апреля 2025 г.

Сотрудники НАТО корректируют внутренние документы, убирая или переформулируя упоминания о климате, гендере, разнообразии и равенстве, чтобы избежать возможной конфронтации с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники внутри Альянса.

Фразы, связанные с повесткой DEI (diversity, equity and inclusion), были заменены на более нейтральные. Так, «зеленые технологии» в документах стали «инновационными», а «климат» — «оперативной средой». Темы гендера и инициатив «Женщины, мир и безопасность» теперь обходятся стороной, поскольку НАТО стремится к консенсусу среди всех 32 стран-членов, включая США.

«Все видят в новостях, какую позицию занимает администрация Трампа. Никто не хочет выстрелить себе в ногу», — прокомментировал один из чиновников Альянса.

По данным Politico, советники по климату в структуре НАТО продолжают консультировать военных по вопросам, связанным с экологическими условиями в зоне боевых действий, однако на текущий момент их работа не подверглась изменениям.

В то же время администрация Трампа усиливает давление на международные структуры: накануне Белый дом предложил сократить бюджет Госдепартамента США на 48%. Это повлияет на финансирование НАТО, ООН и еще двух десятков международных организаций.

Дональд Трамп также требует увеличить минимальный целевой показатель оборонных расходов стран-членов Альянса до 5% ВВП, тогда как сейчас он составляет 2%. Он вновь призвал Европу «перестать быть нахлебником» и самостоятельно нести большую часть финансовой нагрузки на безопасность.

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