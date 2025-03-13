Турция является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности благодаря своей развитой оборонной промышленности, сильной армии и важной роли в разрешении региональных кризисов, заявили источники в Министерстве обороны Турции на еженедельном брифинге для прессы.

«Как член НАТО и ОБСЕ, а также страна-кандидат в ЕС, Турция является неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности благодаря своей развивающейся оборонной промышленности, важной роли в разрешении региональных кризисов и сильной армии», — подчеркнули представители министерства.

Недавние события, по мнению турецкой стороны, еще раз продемонстрировали важность Турции в обеспечении европейской безопасности. Ожидается, что во время сегодняшнего визита министра обороны Великобритании будут обсуждаться двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, особенно Украина и европейская безопасность, а также сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Начальник Генерального штаба Турции генерал Метин Гюрак принял участие в совещании начальников генштабов в рамках Форума по обороне и безопасности, проходившего 10-11 марта 2025 года в Париже. «Турция, занимающая важное место в европейской архитектуре безопасности, готова выполнить свою роль в этом вопросе», — заявили в министерстве.

Представители ведомства также прокомментировали соглашение, подписанное между новым сирийским правительством и террористической организацией SDF. Министерство будет внимательно следить за реализацией соглашения и его последствиями. «Наша решимость в борьбе с терроризмом как Турция продолжается; нет никаких изменений в наших ожиданиях относительно прекращения террористической деятельности в Сирии, разоружения террористов и высылки иностранных террористов из Сирии, а также в нашей решимости обеспечить территориальную и политическую целостность Сирии», — заявили в министерстве.

Военный атташе Турции в Сирии будет принят сирийским министром обороны сегодня, а военная делегация из министерства посетит Сирию в ближайшие дни.

Что касается закупки истребителей Eurofighter, ведомство сообщило о получении ожидаемого предложения от Великобритании на поставку 40 самолетов Eurofighter Typhoon. «Процесс рассмотрения предложения продолжается», — отметили в министерстве.

В борьбе с терроризмом за последнюю неделю были нейтрализованы 24 террориста. С 1 января 2025 года общее число нейтрализованных террористов достигло 502: 296 на севере Сирии и 206 на севере Ирака. За последнюю неделю на границах Турции были задержаны 107 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, пятеро из которых были определены как члены террористических организаций.

Также ведомство прокомметнировало итоги визита министра обороны Турции Яшар Гюлер в Саудовскую Аравию 11-12 марта, где обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, а также будущее сотрудничество в оборонной промышленности. «Наши отношения с Саудовской Аравией улучшаются с каждым днем. Последний визит был продуктивным и очень позитивным для нас», — отметили в министерстве.