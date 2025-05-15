ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В Кремле не исключают многодневные переговоры с Киевом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной в Стамбуле начнутся 15 мая, но могут продлиться, если потребуется
В Кремле не исключают многодневные переговоры с Киевом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / Reuters
15 мая 2025 г.

Продолжительность мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будет зависеть от хода обсуждений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ограничены ли переговоры одним днем.

«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода», — сказал он.

По словам Пескова, вечером 14 мая президент России Владимир Путин провел совещание по подготовке встречи с украинской стороной. В нем приняли участие участники делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, командующие российскими группировками в зоне боевых действий, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Переговоры пройдут в рабочем офисе президента Турции — дворце Долмабахче на берегу Босфора. Именно там три года назад уже проводились российско-украинские переговоры.

Делегацию России, как и тогда, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Мединский и Фомин участвовали в переговорах с Украиной весной 2022 года.

Украину на переговорах представляют руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в окружении президента Владимира Зеленского.

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