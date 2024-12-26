Израильская армия атаковала автомобиль телеканала El-Kuds el-Yevm, использовавшийся для прямого вещания в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. В результате удара погибли пятеро сотрудников телеканала: оператор Эймен аль-Джеди, журналисты Файсал Абу аль-Кумсан, Ибрагим аш-Шейх Али, Мухаммед аль-Лед и Фади Хассуне.

Как сообщили в пресс-службе правительства в Газе, число убитых журналистов в секторе Газа в ходе израильских атак увеличилось до 201 человека.

В заявлении правительства Газы осуждаются убийства и покушения на представителей СМИ. В нем подчеркивается, что за эти действия полную ответственность несут Израиль и страны, поддерживающие его действия, включая США, Великобританию, Германию и Францию.

«Это гнусное и жестокое преступление требует решительного осуждения, — говорится в заявлении. — Международное сообщество должно принять меры по сдерживанию Израиля и привлечению его к ответственности в международных судах».

Пресс-служба призвала Международную федерацию журналистов, Арабскую федерацию журналистов и медиаорганизации по всему миру осудить действия Израиля. В заявлении содержится призыв остановить преступления, связанные с убийствами работников СМИ, и прекратить геноцид в Газе.

В правительстве Газы отметили важность обеспечения безопасности работников медиа, особенно в условиях продолжающегося насилия и нападений на их объекты.