Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что союзники по НАТО договорятся о цели довести расходы на оборону до 5% от ВВП в течение следующих десяти лет.

По его словам, официальное согласование этой цели произойдет до саммита НАТО, который состоится 24–25 июня в Нидерландах.

«Мы направляемся на саммит через шесть недель, где практически каждая страна-член НАТО будет на уровне или выше 2%. Многие достигнут более 4%, и все согласятся с целью достичь 5% в течение следующего десятилетия», — цитирует Рубио агентство Reuters.

После прихода к власти Дональд Трамп потребовал от союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. По данным СМИ, НАТО уже разрабатывает план, чтобы выполнить эти требования.

Американские официальные лица сообщили союзникам, что Трамп может отменить участие в саммите, если страны НАТО не достигнут предварительной договоренности по увеличению оборонных расходов.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль поддержал предложение США и заявил, что Германия готова следовать этому курсу.

Аналогичную позицию озвучил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что Франция считает уровень в 5% от ВВП достижимым. В настоящее время страна тратит около 2% ВВП на военные нужды.

Накануне в Анталье прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Обсуждались вопросы подготовки к саммиту в Нидерландах, укрепления обороноспособности альянса и миротворческой деятельности по войне в Украине.