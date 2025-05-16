ПОЛИТИКА
2 мин чтения
НАТО повышает планку
Марко Рубио заявил, что все страны НАТО согласятся с целью тратить 5% ВВП на оборону до июньского саммита в Нидерландах
НАТО повышает планку
Марко Рубио и Хакан Фидан в Анталье / AA
16 мая 2025 г.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что союзники по НАТО договорятся о цели довести расходы на оборону до 5% от ВВП в течение следующих десяти лет.

По его словам, официальное согласование этой цели произойдет до саммита НАТО, который состоится 24–25 июня в Нидерландах.

«Мы направляемся на саммит через шесть недель, где практически каждая страна-член НАТО будет на уровне или выше 2%. Многие достигнут более 4%, и все согласятся с целью достичь 5% в течение следующего десятилетия», — цитирует Рубио агентство Reuters.

После прихода к власти Дональд Трамп потребовал от союзников увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. По данным СМИ, НАТО уже разрабатывает план, чтобы выполнить эти требования.

Американские официальные лица сообщили союзникам, что Трамп может отменить участие в саммите, если страны НАТО не достигнут предварительной договоренности по увеличению оборонных расходов.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль поддержал предложение США и заявил, что Германия готова следовать этому курсу.

Аналогичную позицию озвучил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что Франция считает уровень в 5% от ВВП достижимым. В настоящее время страна тратит около 2% ВВП на военные нужды.

Накануне в Анталье прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Обсуждались вопросы подготовки к саммиту в Нидерландах, укрепления обороноспособности альянса и миротворческой деятельности по войне в Украине.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us