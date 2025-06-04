Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва у Крымского моста, но заверил, что никаких повреждений нет. Служба безопасности Украины ранее заявила об успешной атаке с использованием 1100 килограммов взрывчатки, которая якобы серьезно повредила подводные опоры моста.

«Взрыв, действительно, был. Ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона продолжает принимать меры предосторожности исходя из понятной сущности киевского режима», — заявил Песков.

В СБУ утверждают, что их агенты в рамках спецоперации, которая «длилась несколько месяцев», заминировали опоры Крымского моста. «Сегодня, без каких-либо жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра было активировано первое взрывное устройство», — говорилось в заявлении украинской спецслужбы.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что «Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется». «Ранее мы дважды поражали Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — добавил он.

По словам Малюка, российские военные используют Крымский мост как «логистическую артерию для обеспечения своих войск». В СБУ утверждают, что подводные подпорки опор моста «сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали».

Движение по мосту 3 июня перекрывали дважды. Утром в 6:00 движение было остановлено, возобновилось через три часа, а затем снова перекрыто в 15:23 почти на 2,5 часа. Независимых подтверждений повреждений моста пока нет.

Накануне советник главы Крыма Олег Крючков предупредил о «вражеской активности» в акватории Черного моря у берегов Крыма, подчеркнув, что параллельно идет информационная атака.