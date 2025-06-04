Американский предприниматель и владелец X (бывший Twitter) Илон Маск призвал урезать финансовые взносы в ООН.

«‎Прекратите финансирование ООН‎», — написал Маск на платформе X в ответ на сообщение другого пользователя, утверждавшего, что ООН «‎‎объявила войну свободе слова».

Публикация содержала видео с участием генсека ООН Антониу Гутерриша, сделанное, по всей видимости, в июне 2023 года. В нем Гутерриш заявил, что цифровые платформы используются для «‎‎подрыва науки, распространения дезинформации и ненависти», и призвал к согласованным международным действиям. Он также представил аналитическую записку, предлагающую глобальные меры по обеспечению достоверности информации в интернете.

Заявление Маска отражает общие настроения в команде Трампа. В конце февраля 2025 года группа сенаторов-республиканцев внесла законопроект о полном выходе США из ООН. Документ предусматривает прекращение финансирования организации и запрет на участие американских сил в миротворческих операциях ООН.

В начале мая президент США Дональд Трамп в своем бюджетном запросе на 2026 финансовый год предложил сократить основное финансирование ООН на сумму около $1,6 млрд. Он объяснил это неэффективностью миротворческих миссий и завышенными расходами международных структур.

Еще в феврале Трамп подписал указ о пересмотре участия США в некоторых миссиях ООН. Он распорядился прекратить финансирование Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) и подтвердил выход США из Совета по правам человека.

Несмотря на действия Трампа, США остаются крупнейшим донором ООН, покрывая около 22% ее бюджета. По оценкам СМИ, в 2024 году общий вклад США в деятельность организации составил $3,6 млрд. Трамп раскритиковал структуру взносов и заявил, что другие страны, в частности, Китай, Россия и остальные члены Совбеза, не вносят достаточно.



