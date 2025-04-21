ТУРЦИЯ
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Рекордная добыча газа в Турции
Первая фаза добычи на газовом месторождении «Сакарья» завершена с рекордным результатом 9,5 млн кубометров в день, обеспечивая энергией более 4 млн домохозяйств Турции
Рекордная добыча газа в Турции
Алпарслан Байрактар / AA
21 апреля 2025 г.

К 2028 году ежедневная добыча на газовом месторождении «Сакарья» достигнет 40 млн кубометров, что позволит обеспечить потребности в природном газе всех домохозяйств страны. С таким заявлением выступило Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

Министр Алпарслан Байрактар отметил, что помимо месторождения «Сакарья», продолжаются работы по разведке новых месторождений. «Первая фаза газового месторождения «Сакарья» завершена. С ежедневным производством примерно 9,5 млн кубометров мы сейчас продолжаем работу над второй фазой производства, которая удвоит эти объемы», — заявил он.

Байрактар также сообщил, что они стремятся добавить новые обнаруженные запасы к текущему производству, и работа в этом направлении продолжается.

На платформе X министр поделился информацией о достижении: «Исторический рекорд в энергетике! Завершена первая фаза газового месторождения «Сакарья». Ежедневная добыча 9,5 млн кубометров, отечественная энергия для более чем 4 млн домохозяйств!»

Министр напомнил слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана: «Не каждый ищущий найдет, но тот, кто находит — из числа искавших», и подчеркнул, что это победа настойчивости и веры. «Эта победа — результат упорства и воли народа. Мы продолжим расширять крупный энергетический прорыв, который тянется с глубины в километры, в 170 километрах от Черного моря к территории нашей страны. Мы решительно продвигаемся к энергетически независимой Турции», — отметил Байрактар.

Первая плавучая производственная платформа Турции была доставлена в Чанаккале в сентябре прошлого года. Платформа, которая сейчас проходит техническое обслуживание и модернизацию на верфи, планируется к вводу в эксплуатацию на газовом месторождении «Сакарья» в 2026 году. С запуском платформы ожидается дополнительная добыча в 10 млн кубометров в день, что увеличит общую добычу до 20 млн кубометров к 2026 году.

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