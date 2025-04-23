Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что китайские граждане задействованы в производстве беспилотников в России. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, уточнив, что Москва, возможно, получила технологии из КНР без ведома китайского правительства.

Украинский МИД вызвал посла Китая Ма Шэнкуня и выразил «серьезную обеспокоенность» в связи с участием китайских граждан в войне на стороне России. По словам Зеленского, Службе безопасности Украины поручено передать Пекину расширенную информацию о выявленных фактах.

Ранее в этом месяце Зеленский утверждал, что Россия через соцсети набирает китайцев в свои вооруженные силы, и Киев проверяет, были ли у этих действий официальные указания из Пекина.

МИД КНР, в свою очередь, вновь отверг обвинения в причастности к военным действиям, заявив, что выступает за мир и осуждает «необоснованные обвинения и политические манипуляции». Россия официально на заявления Украины пока не отреагировала.

В канун полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Китай и Россия объявили о «партнёрстве без ограничений».