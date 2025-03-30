ТУРЦИЯ
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«Израиль превзошел нацистов своей жестокостью»
Представитель правящей партии Турции Омер Челик резко осудил высказывания главы МИД Израиля в адрес президента Эрдогана, сравнив действия израильского правительства с нацистами
«Израиль превзошел нацистов своей жестокостью»
Омер Челик / AA
30 марта 2025 г.

Слова министра иностранных дел «геноцидного правительства Нетаньяху» Гидеона Саара, направленные против президента Турции, не имеют никакого значения. С таким заявлением на своей странице в X выступил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Эта сеть убийц, превзошедшая нацистов своими жестокостями против палестинцев, является врагом всего человечества. Наш президент — самый громкий голос человечества. Именно поэтому эта сеть убийц, враждебная человечеству, нацелилась на нашего президента», — заявил Челик.

По его словам, борьба президента Турции против «этой клики убийц, угрожающей миру в регионе и мире» является борьбой за защиту достоинства всего человечества.

Заявление было сделано в ответ на критические высказывания министра иностранных дел Израиля в адрес турецкого лидера на фоне продолжающегося израильского геноцида в секторе Газа.

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