Израильская армия изменила свои показания по делу об убийстве 15 работников гуманитарных служб недалеко от Рафаха в Газе. Изначально Тель-Авив утверждал, что нанес удар по позициям ХАМАС — военные сообщали, что якобы не видели опознавательных знаков ООН и Красного Полумесяца. Однако новые доказательства указывают на гораздо более тревожную картину.

На видео, извлеченном из телефона одной из жертв и опубликованном Палестинским Красным Полумесяцем, видно, как солдаты открывают огонь по машинам скорой помощи и пожарной службы. При этом все машины в этот момент едут с включенными маячками и хорошо читаемой символикой гуманитарной организации.

Все сотрудники — в форме, машины — с четкой маркировкой. Единственный выживший — парамедик Мунзер Абед — подтвердил, что солдаты стреляли по очевидно гражданским спасателям. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Израильские военные под международным давлением признали, что первоначальный доклад с места событий был ошибочным. То есть армия изначально решила солгать, чтобы снять с себя ответственность.

«Мы считаем, что человек, передавший первые данные, допустил ошибку», — заявил представитель армии. Он отметил, что расследование продолжается, но подтвердил, что тела погибших солдаты накрыли маскировочной сеткой, а затем засыпали песком, якобы чтобы защитить от животных. Но палестинские власти обвиняют Израиль в сознательной попытке скрыть следы преступления.

Армия Израиля пыталась через местные СМИ продавить версию, что шесть из погибших якобы были связаны с ХАМАС. Однако ни доказательств, ни деталей представлено не было. Все гуманитарные сотрудники работали в Красном Полумесяце и имели блестящую репутацию. Представитель армии также отрицал, что парамедиков расстреляли в упор, заявив, что стрельба велась с расстояния.

ООН и Красный Полумесяц требуют независимого расследования. По словам представителей ООН, спасатели были убиты в разное время, когда пытались найти пропавших коллег.

В ситуацию вмешался президент Дональд Трамп, который внезапно обвинил ХАМАС, утверждая, что движение использует парамедиков как «живой щит». Красный Полумесяц отрицает это и требует справедливости в отношении Израиля, который открыто расстрелял медиков, помогавших гражданским.



