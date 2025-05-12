ПОЛИТИКА
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Катар покупает Трампа?
Доха решила подарить президенту роскошный самолет — конгрессмены обвинили Трампа в получении взятки
Катар покупает Трампа?
Президент США Дональд Трамп / Reuters
12 мая 2025 г.

Турне президента США на Ближний Восток началось с коррупционного скандала. ABC News узнал, что Катар, куда Дональд Трамп прибудет 12 мая, подарит президенту самолет стоимостью $400 млн. 

Речь идет о роскошном Boeing 747-8, который Трамп лично осматривал во Флориде. Ожидается, что самолет будет передан США во время визита Трампа в Катар. Подарок может использоваться как временный «борт номер один», а затем стать личным самолетом президента, отмечает канал.

Демократы тут же обвинили Трампа в коррупции. Конгрессмен-демократ Ричи Торрес направил запрос в Счетную палату США, Минобороны и Управление по этике, требуя немедленной проверки — он назвал предполагаемый подарок «летающим дворцом» и «крупнейшим подарком иностранного государства президенту в истории». По его словам, подобная сделка может нарушить нормы этики и стать прямым нарушением Конституции США.

Трамп отреагировал на скандал в Truth Social, пытаясь представить самолет не как подарок лично ему, а как подарок от Катара Пентагону.

«Факт, что Минобороны бесплатно получает самолет взамен старого, вызывает такую истерику у продажных демократов, что они хотят, чтобы мы заплатили за него полную цену. Демократы — мирового класса неудачники!» — отметил Трамп.

Пресс-секретарь катарского посольства в США назвал сообщения СМИ «неточными» и подчеркнул, что переговоры с Пентагоном еще продолжаются, а юридическое решение пока не принято.

Визит Трампа продлится неделю и включает поездки в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Каждая из стран рассчитывает на крупные сделки и стратегические уступки. Эр-Рияд хочет договор о безопасности и поддержку ядерной программы, Абу-Даби — снятие ограничений на экспорт ИИ-технологий, Доха — ослабление санкций против Сирии и смягчение позиции США по Палестине.

Эксперты считают, что в обмен на щедрые инвестиции страны Персидского залива рассчитывают на усиление влияния в Вашингтоне и личную благосклонность Трампа. Все это вызывает тревогу в Израиле, который в программу визита Трампа не вписался.


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