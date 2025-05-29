ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Президент Эрдоган: Турция близка к победе над террором
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция достигла беспрецедентного прогресса в борьбе с терроризмом
Президент Эрдоган: Турция близка к победе над террором
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
29 мая 2025 г.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста по итогам визита в Лачын, напомнил о важности сохранения территориальной целостности, унитарного строя и национального единства Сирии.

По его словам, достигнутые договоренности Анкара расценивает положительно, однако на практике сохраняются «тактики затягивания» со стороны структур, с которыми ранее была достигнута договоренность.

«От этого они должны отказаться. Мы пристально следим за выполнением решений. Главное — реализация соглашения в рамках согласованного графика», — сказал он.

Президент добавил, что обсуждение этого вопроса продолжилось и в ходе его переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара. Он подчеркнул, что путь к цели «Турции без террора» продвигается в стабильном ключе.

«Проблем и трудностей, хвала Аллаху, не видно. Развитие событий идет в позитивном направлении», — отметил он.

Эрдоган заявил, что при каждом новом этапе процесса вместе с надеждами растет и ответственность.

«Контакты с Сирией продолжаются. Мы внимательны к тем, кто пытается отравить процесс. Им мы не дадим повода. Наша цель предельно ясна: покончить с террористической проблемой, которая десятилетиями тормозила Турцию, уносила жизни ее граждан и играла на руку ее врагам», — подчеркнул он.

По его словам, Турция достигла в этом процессе такого прогресса, которого не удавалось добиться раньше.

«Мы обязательно достигнем цели — «Турции без террора». Все, что мы делаем, мы делаем ради Турции, ради покоя и безопасности нашего народа. Мы никогда не пойдем на сделки, которые могли бы обеспокоить наш народ. Мы верим в нашу нацию и силу братства», — заключил президент.

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us