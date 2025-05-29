Президент Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста по итогам визита в Лачын, напомнил о важности сохранения территориальной целостности, унитарного строя и национального единства Сирии.

По его словам, достигнутые договоренности Анкара расценивает положительно, однако на практике сохраняются «тактики затягивания» со стороны структур, с которыми ранее была достигнута договоренность.

«От этого они должны отказаться. Мы пристально следим за выполнением решений. Главное — реализация соглашения в рамках согласованного графика», — сказал он.

Президент добавил, что обсуждение этого вопроса продолжилось и в ходе его переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шара. Он подчеркнул, что путь к цели «Турции без террора» продвигается в стабильном ключе.

«Проблем и трудностей, хвала Аллаху, не видно. Развитие событий идет в позитивном направлении», — отметил он.

Эрдоган заявил, что при каждом новом этапе процесса вместе с надеждами растет и ответственность.

«Контакты с Сирией продолжаются. Мы внимательны к тем, кто пытается отравить процесс. Им мы не дадим повода. Наша цель предельно ясна: покончить с террористической проблемой, которая десятилетиями тормозила Турцию, уносила жизни ее граждан и играла на руку ее врагам», — подчеркнул он.

По его словам, Турция достигла в этом процессе такого прогресса, которого не удавалось добиться раньше.

«Мы обязательно достигнем цели — «Турции без террора». Все, что мы делаем, мы делаем ради Турции, ради покоя и безопасности нашего народа. Мы никогда не пойдем на сделки, которые могли бы обеспокоить наш народ. Мы верим в нашу нацию и силу братства», — заключил президент.