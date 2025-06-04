Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия намерена разместить 10 тыс. солдат в Приднестровье и пытается добиться смены власти в Кишиневе через вмешательство в парламентские выборы, которые пройдут в сентябре. Об этом он сообщил газете Financial Times со ссылкой на данные разведки.

По словам Речана, Кремль ведет масштабную кампанию по подрыву молдавской демократии, включая интернет-пропаганду и незаконные переводы денег партиям и избирателям. В 2024 году, по его утверждениям, Москва потратила на кампании влияния сумму, эквивалентную 1% ВВП страны. Это, по словам премьера, позволило пророссийским силам едва не сорвать референдум о вступлении Молдовы в ЕС, прошедший с перевесом всего в 0,7%.

Речан подчеркнул, что ввод 10 тыс. российских военных в поддерживаемую РФ и самопровозглашенную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) дестабилизирует регион и окажет давление на Украину и Румынию — страну НАТО. Сейчас в сепаратистском образовании находятся около 1 тыс. российских военных, а также 450 миротворцев. При этом ранее власти ПМР утверждали, что регион способен разместить до 3,1 тыс. солдат. В распоряжении этих сил — склады с 20 тыс. тонн боеприпасов советского периода.

Молдова рассматривает эти силы как оккупационные и настаивает на их выводе. С аналогичным требованием выступала и Генассамблея ООН, однако Россия отказалась его выполнять.

Ранее Тирасполь («столица» ПМР) просил Москву «вмешаться» на фоне якобы проводимой Кишиневом политики «геноцида» и «насильственной романизации». Аналитики ISW считают, что Москва хочет превратить Приднестровье в прокси-плацдарм против Молдовы, Украины и НАТО. В Кремле ранее заявляли, что не допустят, чтобы 220 тыс. граждан РФ в ПМР стали «жертвами западной авантюры», имея в виду ярко выраженный курс текущего правительства и президента Майи Санду в сторону интеграции с ЕС и НАТО.