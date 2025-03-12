Четверо граждан Сирии погибли и еще два человека получили ранения в результате российского ракетного удара по порту в городе Одессе вечером 11 марта, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Вчера (11 марта – ред.) вечером Россия нанесла удар по порту в Одессе. Баллистической ракетой повреждено судно MJ PINA под флагом Барбадос. К сожалению, погибли четыре человека – граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему – 24 года», – сообщил он.

Еще два человека – украинец и сириец – получили ранения. «В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Абсолютно гражданское судно», – написал Кипер. Также в результате удара повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

По информации издания «Думская», Россия выпустила ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью, которая поразила судно под флагом Барбадоса. Судно прибыло из Алжира и на него было загружено 30 тыс. тонн пшеницы. На борту находилось 12 членов экипажа.

В результате удара возник пожар на судне MJ Pinar, в котором погибли четыре члена экипажа, один моряк получил ранения. Также пострадал сотрудник лоцманской компании, находившийся на борту.

Кроме того, на территории Одесского морского порта зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

На следующий день, 12 марта, в Кривом Роге прогремели несколько взрывов с попаданием в инфраструктурный объект. В результате российской ракетной атаки погибла 47-летняя женщина, еще два человека получили ранения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По словам главы Криворожской райадминистрации Евгения Ситниченко, ночью громко было и на территории Криворожского района: «Повреждена инфраструктура. На месте возникло возгорание. Сейчас сотрудники ГСЧС пожар укрощают».

По информации Лысака, силы ПВО работали с вечера и до утра – над Днепропетровской областью уничтожили 19 российских БПЛА.

В Киевской области в результате ночной атаки российских беспилотников возникли пожары в жилых домах, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Накануне, в ночь на 11 марта 343 беспилотника атаковали российские регионы, десятки из них сбили у Москвы. В Подмосковье 20 человек пострадали, из них трое скончались, повреждены жилые дома, возникли возгорания. Атака на столицу стала самой массированной за все время, сообщил мэр Сергей Собянин.