ТУРЦИЯ
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Главарь PKK призвал свою террористическую группировку к самороспуску
Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции, призвал созданную им 40 лет назад террористическую группировку сложить оружие
Главарь PKK призвал свою террористическую группировку к самороспуску
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28 февраля 2025 г.

Главарь запрещенной террористической группировки PKK Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции, призвал к прекращению деятельности и самороспуску организации.

В своем письме из тюрьмы Оджалан заявил: «Все группы должны сложить оружие, а PKK должна распустить себя». Он отметил, что его призыв стал возможным благодаря инициативе лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели, а также «волеизъявлению» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и положительным откликам со стороны других политических сил.

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Эфкан Ала прокомментировал заявление Оджалана, подчеркнув, что Анкара будет оценивать ситуацию по реальным действиям. «Мы посмотрим на результат», — сказал он, добавив, что если PKK действительно выполнит этот шаг, «Турция освободится от своих оков».

PKK, признанная террористической организацией Турцией, США и ЕС, ведет террористическую деятельность уже почти 40 лет. По данным турецких властей, за это время жертвами конфликта стали более 40 тыс. человек, включая женщин, детей и пожилых людей.

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