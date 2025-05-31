С 4 июня США увеличат пошлины на импортируемые сталь и алюминий с 25% до 50%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Питтсбурге.

Трамп подчеркнул, что этот шаг направлен на поддержку американской сталелитейной промышленности и снижение зависимости от Китая. По его словам, решение позволит создать рабочие места и укрепить национальную экономику.

«Не будет никаких увольнений и никакого аутсорсинга, и каждый американский сталевар скоро получит заслуженную премию в размере пяти тысяч долларов», — заявил он под аплодисменты.

Он также сообщил о крупной инвестиции в отрасль: $14 млрд будут направлены в производство стали в Пенсильвании в рамках партнерства между US Steel и японской компанией Nippon Steel.

28 мая Федеральный суд по международной торговле признал незаконными целый ряд пошлин, введенных администрацией Трампа, и приостановил их действие. Это касалось 30% тарифов на товары из Китая, 25% — на продукцию из Мексики и Канады, а также 10% — на широкий перечень импортных товаров.

Исключение составили пошлины на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий. Они остались в силе.

На следующий день Федеральный апелляционный суд временно восстановил действие большей части отмененных тарифов. Таким образом, Белый дом получил юридическое основание для их усиления.

Администрация Трампа продолжает настаивать на том, что защита промышленности и перераспределение глобальных цепочек поставок — ключ к долгосрочной экономической безопасности США.