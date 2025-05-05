Индийская армия получила новую партию российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» на сумму около 30 млн долларов. Об этом сообщает издание India Today. Поставка вооружения совпала с резким ростом напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, вызванным терактом в Пахалгаме.

По данным издания, ракеты уже поступили на вооружение подразделений армейской противовоздушной обороны. Они разворачиваются в зонах потенциального конфликта для защиты от самолетов, ударных вертолетов и беспилотников.

На фоне нарастающей эскалации 5 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на заявление официального представителя индийского МИД Рандхира Джайсвала.

По его словам, Путин решительно осудил теракт в Пахалгаме и заверил в полной поддержке Индии в борьбе с терроризмом. Российский лидер подчеркнул, что виновные и их пособники должны понести наказание.

Ситуация обострилась после теракта 22 апреля в Кашмире. Тогда были убиты 25 граждан Индии и один непалец. Ответственность за нападение возложили на боевиков, прибывших из Пакистана. Исламабад отверг обвинения и потребовал международного расследования. Власти Пакистана заявили, что воспримут перекрытие воды как «акт войны».

В субботу Индия закрыла шлюзы в плотине Баглихар под предлогом удаления ила. Это привело к сокращению потока воды в Пакистан на 90%.

Отключение воды произошло спустя несколько часов после того, как Пакистан провел испытания баллистической ракеты Abdali дальностью 450 км.